Serie C l’Accademia Volley cede al Pozzuoli per 3-1
Tempo di lettura: < 1 minuto Seconda giornata di campionato e prima trasferta stagionale amara per l’UniFortunato Volley Benevento, sconfitta 3-1 sul campo della Pallavolo Pozzuoli (25-19, 22-25, 25-21, 25-16). Dopo un primo set complicato, la formazione giallorossa ha reagito con carattere nel secondo, riuscendo a riportare il punteggio in parità. Tuttavia, la maggiore continuità delle padrone di casa ha fatto la differenza nel prosieguo dell’incontro, con Pozzuoli capace di imporsi sia nel terzo che nel quarto set e di conquistare così l’intera posta in palio. Con questo successo, la Pallavolo Pozzuoli si conferma imbattuta nelle prime due giornate, pur occupando il secondo posto in classifica, alle spalle di Pontecagnano, attualmente a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
