serie c femminile grossetane ancora troppo discontinue il blu quarrata chiude la pratica in tre set

Il Blu Volley Quarrata si dimostra troppo forte e per l' Invicta arriva la quarta sconfitta in altrettante partite. Inizio di campionato difficile per la formazione maremmana reduce dal salto di categoria. Il quarto turno del girone A di serie C femminile ha visto il ko casalingo per 3-0 delle ragazze di Stefano Spina (nella foto) e Chiappelli contro la capolista Blu Volley Quarrata: 14-25, 18-25, 15-25. Primo set che scivola via con molta facilità, con le grossetane che sono scese in campo con approccio sbagliato, poca grinta e molti errori. Quarrata non ha fatto sconti, giocando fin da subito con un ritmo troppo elevato per le padrone di casa.

