Serie C | Clamoroso Livorno otto sconfitte non bastano per un esonero | Formisano verso l' ennesima conferma Mazzoni ai saluti

La barca, lentamente, sta andando a fondo, ma Alessandro Formisano, ancora una volta, dovrebbe rimanere al suo posto. Neanche la sconfitta interna con il Forlì, l'ottava in dodici giornate di campionato, avrebbe infatti convinto il club a esonerare il tecnico, al quale, con ogni probabilità.

MILAN IMPLACABILE! Vittoria sulla Roma e un dato clamoroso: la squadra di Allegri è imbattuta da 9 partite di fila in Serie A!

MBALA NZOLA ALL'87! Clamoroso ribaltone del @PisaSC $MilanPisa 1-2

Serie C, si chiude l'11ª giornata: due posticipi nel Girone A e big match Perugia-Livorno nel B - Nel Girone A si parte con l'Inter U23, impegnata in casa contro il Cittadella alle 20:30.

Calcio serie C, Perugia - Livorno: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Biancorossi reduci da una settimana particolare e che sono obbligati ad invertire la rotta; amaranto alla ricerca di una maggiore continuità di risultati

Serie C | Perugia-Livorno, le probabili formazioni. Formisano non cambia, in attacco Dionisi in vantaggio su Di Carmine - Con questo obiettivo il Livorno affronterà la delicata trasferta sul campo del Perugia, in programma luned