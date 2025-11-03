Serie B maschile Poca Invicta Lupi tranquilli

Sconfitta netta per 3-0 per i ragazzi della serie B dell' Invicta che rimediano un netto ko sul campo dei Lupi Santa Croce. Invicta che arrivava da una vittoria rassicurante, ma stavolta nella quarta giornata di serie B maschile è arrivato un brusco stop: 25-22, 25-19, 25-11. Coach Rolando ha schierato Cordano, Pellegrini, Lazzeretti, Rossi, Ielasi, Spignese e Dematteis, complice ancora l'infortunio di capitan Alessandrini, fermo ai box pe un problema all'addome. Santa Croce che parte meglio portandosi avanti 5-2, per poi essere raggiunta dai maremmani sul sette pari, e allungare di una lunghezza.

