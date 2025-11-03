serie a1 blue factor grande prestazione novara battuto e primi punti

La Blue Factor Castiglione batte il Novara (4-2 il finale) e brinda ai primi tre punti del campionato di serie A1. Una partita, quella giocata dai ragazzi di Federico Paghi (il tecnico Bracali era assente perchè ha accompagnato i ragazzi dell’Under 15 all’Euro Hockey a Barcellona), con grande intensità dall’inizio alla fine. Meritando nettamente il successo contro un team sulla carta più forte. Primo tempo con continui capovolgimenti di fronte tra le due squadre. Il Castiglione non si risparmia con Esquibel ed Escobar: i due argetini cercano di pungere in ogni momento. Ma è il Novara che dopo pochi minuti passa in vantaggio: il Castiglione perde la pallina a centro pista e in contropiede Maniero fa secco Saitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

