Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 | Ostigard regala la prima vittoria della stagione Criscito resta?

Calciomercato.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo dei due posticipi in programma questo lunedì e valido per la decima giornata del campionato di Serie A Dopo le gare giocate sabato e domenica, si torna in campo per chiudere la decima giornata del campionato di Serie A con il primo dei due posticipi in programma oggi. Cronaca Sassuolo-Genoa (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Sassuolo padrone di casa, guidato in panchina dal Campione del Mondo Fabio Grosso, arriva a questo appuntamento dopo l’importante vittoria esterna ottenuta contro il Cagliari, diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Di contro, il Genoa, che ha esonerato Patrick Vieira, vive una situazione complicatissima ed è ultimo in classifica soli 3 punti conquistati in nove partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

