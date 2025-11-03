Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 | Ostigard regala la prima vittoria della stagione Criscito resta?
Primo dei due posticipi in programma questo lunedì e valido per la decima giornata del campionato di Serie A Dopo le gare giocate sabato e domenica, si torna in campo per chiudere la decima giornata del campionato di Serie A con il primo dei due posticipi in programma oggi. Cronaca Sassuolo-Genoa (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Sassuolo padrone di casa, guidato in panchina dal Campione del Mondo Fabio Grosso, arriva a questo appuntamento dopo l’importante vittoria esterna ottenuta contro il Cagliari, diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Di contro, il Genoa, che ha esonerato Patrick Vieira, vive una situazione complicatissima ed è ultimo in classifica soli 3 punti conquistati in nove partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Serie A, Sassuolo-Genoa 0-1 a fine primo tempo: Grifone in gol con Malinovskyj Stadio Città del Tricolore Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie-a-decima-giornata-2025-p - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Mister Spugna al termine di #SassuoloFiorentina 4^ giornata di #ForzaSasol - X Vai su X
Sassuolo-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I neroverdi di Fabio Grosso ospitano nel posticipo della decima giornata il Grifone, affidatosi al duo Criscito- Scrive tuttosport.com
Serie A: 3 partite Serie B: 2 partite Coppa Italia: 1 partite - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it
Sassuolo – Genoa Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, lunedì 3 Novembre ore 18:30. Da stadiosport.it