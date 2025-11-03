Serie A oggi Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa | orari probabili formazioni e dove vederle in tv
Si chiude oggi la 10ª giornata di Serie A con le partite Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa, i due posticipi in programma allo stadio Olimpico di Roma e al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli uomini di Sarri vogliono ripartire dopo il pareggio senza reti di Pisa, per avvicinarsi al treno europeo, dopo l’esonero di Patrick Vieira – invece – il Genoa va in trasferta a Reggio Emilia alla ricerca della prima vittoria stagionale.? Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Serie A | Oggi in campo alle 18:00 Reggio Emilia - Milano. La terna arbitrale è composta da Carmelo Lo Guzzo, Sergio Noce e Antonio Bartolomeo. #werent - facebook.com Vai su Facebook
Oggi scendiamo in campo così! #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Lazio-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I biancocelesti di Sarri ospitano gli uomini di Pisacane all’incontro valido per il posticipo dell’10ª giornata di campionato ... Da tuttosport.com
Le partite di oggi, lunedì 3 novembre 2025: Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari - Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 3 novembre 2025: in Serie A i biancocelesti cercano un rilancio verso la zona Europa ... Riporta calciomagazine.net
Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario - Allo stadio Olimpico di Roma si chiude la decima giornata del campionato di Serie A: le probabili scelte di formazione di Sarri e Pisacane ... Lo riporta corrieredellosport.it