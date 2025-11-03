Si chiude oggi la 10ª giornata di Serie A con le partite Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa, i due posticipi in programma allo stadio Olimpico di Roma e al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli uomini di Sarri vogliono ripartire dopo il pareggio senza reti di Pisa, per avvicinarsi al treno europeo, dopo l’esonero di Patrick Vieira – invece – il Genoa va in trasferta a Reggio Emilia alla ricerca della prima vittoria stagionale.? Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, oggi Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv