Serie A la Lazio torna alla vittoria | Isaksen e Zaccagni stendono il Cagliari
La decima giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Lazio, che dopo il pareggio per 0-0 nel turno infrasettimanale con il Pisa supera 2-0 il Cagliari allo Stadio Olimpico. Dopo un primo tempo equilibrato, i biancocelesti risolvono la pratica nella ripresa: Isaksen apre le marcature con bel mancino a giro sul palo lontano, mentre Zaccagni chiude la gara in contropiede su un disimpegno sbagliato dagli avversari. La squadra di Sarri sale in ottava posizione in classifica, mentre salgono a sei le partite consecutive senza i tre punti per i rossoblù. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
