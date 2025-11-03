Serie A e polemiche Conte punge | Napoli primo dà fastidio

(Adnkronos) – "Il Napoli lì davanti dà fastidio". Firmato, Antonio Conte. L'allenatore dei campioni d'Italia punge dopo l'ennesimo weekend di Serie A caratterizzato da episodi contestati e polemiche. "L'ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi crea problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì davanti dà fastidio, il Napoli che lotta per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

