Serie A 2 Elite L’Atlante è duro a morire Sotto 3-0 pareggia 4-4 contro l’Elledi in Piemonte

Pareggio pirotecnico tra Elledi e Atlante Grosseto. La trasferta piemontese dei grossetani, impegnati nella sesta giornata di A2 Elite di calcio a 5 ha visto un rocambolesco 4-4. Sul parquet di Caramagna Pimonte i biancorossi hanno ottenuto un punto prezioso, dopo una rimonta importante. I grossetani, arrivati in Piemonte con una striscia di quattro risultati utili consecutivi, cominciano forte, ma trovano uno strepitoso Lamberti tra i pali. L’Elledì sa soffrire in difesa ed è cinica in attacco. Alla rete di Sandri (ottavo gol in campionato per il vice capitano giallonero), seguono quelle di Cerbone e Dos Santos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

