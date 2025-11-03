Sergio Mattarella ad Ancona il 4 novembre | frecce tricolori e strade chiuse

Ancona, 3 novembre 2025 – Ancona si fa bella per accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che martedì 4 novembre, sarà nel capoluogo marchigiano in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. L’evento principale si terrà dalle 11 al Molo Rizzo del Porto Antico, dove il Capo dello Stato presiederà la cerimonia ufficiale insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto e al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. Una giornata solenne per la città e per le Marche, che torna così al centro dell’attenzione nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

