Serena Iansiti è l’altra della serialità italiana
Nelle serie tv italiane ci sono due tendenze: quella di affidare sempre gli stessi ruoli agli stessi attori e quella di “scoprire” improvvisamente un interprete ficcandolo in più titoli contemporamente. Ecco, al momento Serena Iansiti è l’emblema di queste due tendenze, che in lei si sono intrecciate. L’attrice, che in tv ha debuttato nel 2007 con il ruolo di Lavinia in CentoVetrine, negli anni è apparsa in numerosi titoli, conquistando anche un ruolo da protagonista nel 2014 con I Segreti di Borgo Larici. Ma ormai sembra essersi specializzata in quello dell’ altra donna, pronta a rompere gli equilibri amorosi e “infastidire” il pubblico con la sua presenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
