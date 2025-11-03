Serata di teatro dialettale con la Compagnia Amici del teatro di Cassanigo

La commedia dialettale torna a far divertire grazie al nuovo appuntamento della stagione teatrale promossa parrocchia di Vecchiazzano e dalla Compagnia teatrale “Cvi de mi paes”. Giovedì 6 novembre alle ore 20.45, al teatro parrocchiale Maria Griffiedi di via Veclezio 13A, sale sul palco la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ieri serata stupenda al “Teatro Civico di Busca”. Una sala strapiena con un pubblico calorosissimo. Un grazie di cuore ad Antonello Lerda per la magnifica organizzazione e gentilezza!! Speriamo di tornare presto da voi!!! Management: Melissa Mastrolorenzi - facebook.com Vai su Facebook

La Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne e il Cenacolo Carmelitano presentano una serata da non perdere: “Filumena Marturano” - Il Cenacolo Carmelitano in collaborazione con la Compagnia Nuovo Teatro è entusiasta di annunciare la messa in scena di una delle opere più amate del repertor ... Secondo brundisium.net

A CAPRIE TORNA IL TEATRO DIALETTALE - Dopo la pausa estiva, con l'occasione dell’arrivo dell'autunno e dell'annuale e tradizionale fiera “La mela e dintorni”, ritornano le commedie in piemontese al teatro ... Segnala valsusaoggi.it

A teatro sorrisi e beneficenza - Con questo doppio filo, l’associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po ha organizzato uno spettacolo al teatro di Rivarolo del Re ed Uniti. Lo riporta laprovinciacr.it