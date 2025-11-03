Serata di teatro dialettale con la Compagnia Amici del teatro di Cassanigo

La commedia dialettale torna a far divertire grazie al nuovo appuntamento della stagione teatrale promossa parrocchia di Vecchiazzano e dalla Compagnia teatrale “Cvi de mi paes”. Giovedì 6 novembre alle ore 20.45, al teatro parrocchiale Maria Griffiedi di via Veclezio 13A, sale sul palco la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

