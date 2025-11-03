Sequestrato opificio abusivo con 10 tonnellate di rifiuti a Ercolano
ERCOLANO (NAPOLI), 3 NOVEMBRE 2025 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato a Ercolano un opificio abusivo di circa 300 metri quadrati, utilizzato come deposito di rifiuti tessili. All’interno, rinvenute circa 10 tonnellate di materiali classificati come rifiuti speciali non pericolosi. L’ operazione rientra nelle attività di controllo economico del territorio disposte alla luce delle indicazioni del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il sito, individuato dai finanzieri della Compagnia di Portici, era adibito al commercio e al trattamento di indumenti usati privi di igienizzazione e sanificazione, totalmente sconosciuto al fisco e privo delle autorizzazioni ambientali necessarie. 🔗 Leggi su Primacampania.it
