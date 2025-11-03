Sequestrato e torturato a 15 anni la rabbia della madre | Hanno approfittato della sua fragilità

Ad Halloween iI ragazzino in balia di tre compagni di scuola: "Voglio giustizia Quei mostri devono capire che gli sbagliati sono loro".

