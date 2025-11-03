Sequestrato e torturato a 15 anni dai compagni l’ipotesi | sarebbe stato anche stuprato e filmato

Della terribile notte di Halloween trascorsa dal ragazzino di Moncalieri esisterebbe anche un filmato in cui la vittima subisce abusi sessuali. Nei giorni scorsi la baby gang già segnalata perché lanciava molotov in strada. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sequestrato e torturato a 15 anni dai compagni, l’ipotesi: sarebbe stato anche stuprato e filmato

