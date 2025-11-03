Sequestrato deposito di rifiuti tessili privo di sistema antincendio denunciato pregiudicato

Tempo di lettura: < 1 minuto Conteneva dieci tonnellate di rifiuti tessili e non c’era il sistema antincendio il deposito abusivo ampio 300 metri quadrati sequestrato dalla Guardia di Finanza di Portici a Ercolano, in provincia di Napoli. I finanzieri hanno denunciato un pregiudicato trovato al lavoro nell’ opificio: si tratta di un 25enne ora accusato di illecita gestione di rifiuti e di violazioni delle certificazioni obbligatorie per la prevenzione incendi. Il deposito era utilizzato come attività di commercio all’ingrosso, recupero, messa in riserva e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano, privi di igienizzazione e sanificazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

