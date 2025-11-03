Senza di me sarà un flop tremendo! – Iva Zanicchi lancia la maledizione al nuovo Ok il prezzo è giusto VIDEO

Domani sera su Rai 2, nella nuova puntata di Belve, Francesca Fagnani ospiterà tre personaggi, tra cui Iva Zanicchi. In una breve clip dell’intervista alla cantante si parla del ritorno di Ok, il prezzo è giusto. Il celebre quiz, che la Zanicchi condusse su Mediaset per ben 13 anni, dal 1987 al 2000, tornerà infatti in televisione nel 2026, questa volta su Rai 1. Ma la cantante e conduttrice non sembra affatto entusiasta della notizia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) Nel dialogo con la Fagnani, Iva reagisce con finta sorpresa quando scopre del revival: Fagnani: “Le fa piacere che Ok, il prezzo è giusto tornerà in Rai dal 2026?” Zanicchi: “Tornerà? Sì!?” Fagnani: “Le fa piacere?” Zanicchi: “Ah, che piacere!” Fagnani: “È contenta?” Zanicchi: “Ma come può esistere Ok, il prezzo giusto, senza Iva Zanicchi?” Fagnani: “Non l’hanno chiamata per la conduzione?” Zanicchi: “Io non dico niente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

