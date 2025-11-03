Sentinelle nelle professioni | il progetto di Soroptimist International e di Confartigianato
Due giornate di formazione per costruire una rete di prevenzione e ascolto contro la violenza di genere. Mercoledì, presso la sede di Confartigianato Imprese Caserta (Viale V. Lamberti, Edificio A3 – ex area Saint Gobain), prenderà il via il corso di formazione gratuito rivolto a professionisti e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Lunedì 27 ottobre 2025 Confartigianato di Vicenza, sala dei Fondatori. Progetto "Sentinelle nelle professioni contro la violenza" Soroptimist International Club Vicenza in collaborazione con Confàrtigianato Imprese, ha organizzato un incontro sul tema della vi Vai su Facebook
Soroptimist Club Vicenza: 27 ottobre, sentinelle nelle professioni contro la violenza - Incontro il 27 ottobre promosso da Soroptimist International Club Vicenza in collaborazione con ... Da vicenzareport.it
Sentinelle contro la violenza. Estetisti e parrucchieri in prima linea per le donne - SANSEPOLCROConfartigianato Benessere e Soroptimist Club di Sansepolcro promuovono per lunedì prossimo, 6 ottobre, l’iniziativa dal titolo "Sentinelle nelle Professioni contro la violenza", rivolta ... Scrive lanazione.it