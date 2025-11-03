Sempre più Atletic Bibbiano e Rubierese
Continua a parlar reggiano la Prima categoria grazie alle regine Atletico Bibbiano Canossa e Rubierese. I matildici, con un margine di 6 punti sulla seconda del girone B, espugnano il feudo del Basilicastello con un secco tris ispirato da un Cilloni in stato di grazia: prima si conquista il rigore che Giberti trasforma prima del riposo, quindi suggerisce il diagonale del neo-entrato Artoni, infine disegna il lancio per la fuga di Lumetti. Quarto hurrà di fila per i biancorossi che al "Valeriani" si aggiudicano il vibrante big-match con l’ex capolista San Damaso: sblocca il mediano Bovi con uno shoot dai 20 metri, poi pareggio modenese agevolato anche dall’infortunio muscolare che mette ko il centrale Teggi, ma poco dopo svetta Vanacore per il nuovo vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Vianese in stile extralusso. Bibbiano mitragliatrice. Atletic Montagna: è flop - Prima dei club di casa nostra (21 punti), dopo 27 anni di assenza da questa categoria. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
La Rubierese fa poker e detronizza il Guastalla - Stavolta l’Atletico Bibbiano fa solo pari Tremenda vendetta della Rubierese che restituisce il poker ... ilrestodelcarlino.it scrive
La Rubierese fa poker e detronizza il Guastalla - Tremenda vendetta della Rubierese che restituisce il poker dell’anno scorso al Guastalla detronizzandolo dalla vetta del girone C di Prima categoria. Riporta msn.com