Sei vittorie su sei partite il piccolo Daniele Cudritchii è campione d’Italia di scacchi

Ternitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane talento Terni Daniele Cudritchii è campione d’Italia di scacchi under 8 a squadre con il Circolo scacchistico bolognese.Daniele ha inoltre conquistato il primo posto come migliore terza scacchiera individuale, totalizzando sei vittorie su sei partite, un percorso netto che ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

