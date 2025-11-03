Quando si parla di bonus e agevolazioni economiche, l’attenzione si concentra spesso sulle famiglie numerose o sui nuclei con figli a carico. Eppure esiste un’ampia gamma di sostegni pensati anche per chi vive da solo o in coppia senza figli. Dal supporto per l’affitto agli sconti sulle bollette, passando per agevolazioni fiscali e welfare aziendale, le opportunità per i single nel 2025 sono numerose e concrete. Conoscere questi strumenti può fare la differenza nel bilancio mensile, specialmente in un momento in cui il costo della vita continua a pesare sulle tasche degli italiani. Ecco una guida completa agli aiuti disponibili per chi non rientra nelle categorie tradizionalmente considerate prioritarie dalle politiche di sostegno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sei single? Ecco tutti i bonus 2025 che puoi richiedere anche con affitto e bollette