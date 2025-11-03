Sei donne stanno rivoluzionando la ristorazione in un’isola remota della Scozia
Un gruppo di cuoche e imprenditrici sull’isola di Skye mettono nel piatto la straordinaria natura e biodiversità locale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sessismo, misoginia e molestie, benvenuti nel mondo degli #eSport Le donne stanno crescendo, sono quasi la metà dei giocatori di videogiochi, eppure secondo l'ultimo sondaggio di France Esports poche riescono a fare carriera negli eSport (Afp-OGlobo) ht - facebook.com Vai su Facebook
Degli scavi stanno rivelando la vera potenza delle donne preistoriche - Le analisi del DNA antico stanno rivoluzionando la nostra comprensione della preistoria, rivelando donne in ruoli di potere come la "Signora dell'Avorio" sepolta 5000 anni fa con ricchezze ... Secondo tomshw.it