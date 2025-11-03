Sei bambini risultati positivi all' Hiv dopo le trasfusioni di sangue in ospedale | scoppia il caso
È scattato un allarme sanitario nello stato indiano del Jharkhand, dopo la scoperta che sei bambini affetti da talassemia sono divenuti positivi all'Hiv a seguito di trasfusioni di routine in una banca del sangue governativa. Le autorità hanno avviato un'indagine sull'accaduto, definendolo "un. 🔗 Leggi su Today.it
