Il corpo come paesaggio, il calore come traccia: Seeing Beyond Fading di Daniele Costa ci conduce nel territorio liminale in cui la materia si trasforma. È un invito a fermarsi, a osservare, a vedere ciò che resta. L ’8 e il 9 novembre PAC Padiglione d’Arte Contemporanea e Careof presentano l’installazione di Daniele Costa, accessibile al pubblico ad ingresso libero: un invito a rallentare, a osservare con attenzione, a scoprire ciò che permane oltre la scomparsa. L’opera nasce all’interno di un hospice, luogo in cui il tempo si dilata e la cura diventa forma di prossimità. Attraverso l’uso di termocamere, Costa sostituisce la luce con il calore: i corpi appaiono come paesaggi termici, campi vibranti di intensità che registrano il contatto, la distanza, la persistenza di un’energia vitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Seeing Beyond Fading”, l’installazione di Daniele Costa al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano