Seduzioni mostra di sculture di Andrea Borga a Palazzo Colonna
Dal 14 al 16 novembre 2025 la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna accoglie la mostra “Seduzioni, quando il metallo diventa desiderio” di Andrea Borga.In dialogo con le sculture di metallo dell’artista trentino ci saranno tredici nomi della moda italiana: Fondazione Roberto Capucci, con. 🔗 Leggi su Romatoday.it
