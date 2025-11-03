Seduzioni mostra di sculture di Andrea Borga a Palazzo Colonna

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 al 16 novembre 2025 la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna accoglie la mostraSeduzioni, quando il metallo diventa desiderio” di Andrea Borga.In dialogo con le sculture di metallo dell’artista trentino ci saranno tredici nomi della moda italiana: Fondazione Roberto Capucci, con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Seduzioni Mostra Sculture Andrea