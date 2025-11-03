Sedicenne ucciso prima gli spari al bar e poi a casa per la cena come se nulla fosse | il punto sulle indagini

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morire a 16 anni e non sapere neanche perché. Con un proiettile che trapassa il collo mentre chiacchieri e saluti gli amici davanti a un bar come quello che avrebbe voluto aprire fra qualche anno, dopo l’alberghiero, magari nel paese dove è cresciuto. Invece, la vita di Giuseppe Di Dio si è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

