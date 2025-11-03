Sedicenne ucciso prima gli spari al bar e poi a casa per la cena come se nulla fosse | il punto sulle indagini
Morire a 16 anni e non sapere neanche perché. Con un proiettile che trapassa il collo mentre chiacchieri e saluti gli amici davanti a un bar come quello che avrebbe voluto aprire fra qualche anno, dopo l’alberghiero, magari nel paese dove è cresciuto. Invece, la vita di Giuseppe Di Dio si è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LE TESTIMONIANZE | Un clima di terrore che si respirava da giorni. Parlano il parente del 16enne ucciso e uno dei medici che ha soccorso il sedicenne - facebook.com Vai su Facebook
Sedicenne ucciso a colpi di pistola nel Messinese, fermate tre persone - X Vai su X
Sedicenne ucciso con colpi di pistola nel Messinese, fermate tre persone - Secondo le prime indiscrezioni l'obiettivo del raid non sarebbe stato la vittima, né l'altro ragazzo fe ... Lo riporta ansa.it
Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola: fermate tre persone | A sparare un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso sabato sera in via Roma a Capizzi (Messina). Riporta msn.com
Sedicenne ucciso con colpi di pistola davanti a un bar a Capizzi (ME): fermate tre persone - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (ME). Lo riporta msn.com