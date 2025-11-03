Sedicenne ucciso a Capizzi | parla il vero bersaglio della sparatoria

"Dovevano sparare a me, mi avevano già minacciato". " Il 12 ottobre abbiamo avuto una lite, hanno preso a pedate la mia auto. Avevano questa fissazione che mi dovevano sparare". Con queste parole, il vero bersaglio della sparatoria di Capizzi – in cui è stato ucciso il sedicenne Giuseppe Di Dio e ferito un giovane di 22 anni – ha raccontato la sua versione dei fatti al Tg1. Le minacce prima dell'agguato. L'uomo ha spiegato che due settimane prima dell'omicidio era stato minacciato dai fratelli Giacomo e Mario Frasconà, fermati insieme al padre Antonio Frasconà con l'accusa di omicidio.

