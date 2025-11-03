Seconda settimana di ' JazzaForlì' in Sala San Luigi il pianista statunitense Uri Caine
La seconda settimana di "JazzaForlì" prosegue con tanta musica dal vivo e ospiti internazionali. Venerdì 7 novembre, alla Sala San Luigi (ore 21.15) si esibirà l’Uri Caine Trio. Già ospite dell'associazione ‘Dai de jazz’, Caine, pianista e compositore, spazia dalle variazioni di Bach. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
