Seconda settimana di ' JazzaForlì' in Sala San Luigi il pianista statunitense Uri Caine

Forlitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda settimana di "JazzaForlì" prosegue con tanta musica dal vivo e ospiti internazionali. Venerdì 7 novembre, alla Sala San Luigi (ore 21.15) si esibirà l’Uri Caine Trio. Già ospite dell'associazione ‘Dai de jazz’, Caine, pianista e compositore, spazia dalle variazioni di Bach. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

