Trump ha di fronte a sé poche scelte, fra le quali oscilla di settimana in settimana. Dare i missili Tomahawk e altri armamenti sofisticati e potenti in mano a Zelensky per provare a fargli vincere la guerra, dove crede quest’ultimo? Se lo facesse, porterebbe con sé il mondo sul precipizio della guerra nucleare. Trattenersi dal fornire armi avanzate a Kiev? In tal caso potrebbe ottenere la fine delle ostilità, proprio come aveva promesso in campagna elettorale. Lo scrive la rivista American Thinker, che ripercorre le tappe tortuose della politica estera statunitense degli ultimi otto mesi. Gli sforzi di Kellogg per i Tomahawk. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Se Trump non dà i missili a Kiev può ottenere la conclusione delle ostilità ed evitare uno scontro nucleare USA-Russia

