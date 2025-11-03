Se persino Nove si dimentica di Amadeus
Da sovrano a fantasma. E’ ciò che è accaduto ad Amadeus nell’arco di un anno, nella sua poco fortunata – almeno a livello televisivo – esperienza al Nove.Un po’ come quei calciatori ambitissimi nel mercato estivo, che un club tenta di sfilare all’altro a suon di milioni, ma che poi si perdono a. 🔗 Leggi su Today.it
