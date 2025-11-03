Se lo studente è iperattivo non può essere bocciato per il voto in condotta Il motivo ce lo spiegano i giudici

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dei genitori agivano per impugnare la mancata promozione del proprio figlio alla classe successiva a causa del voto in condotta. Il TAR accoglie il ricorso per i motivi che ora commentiamo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

