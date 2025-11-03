Scusate il piede so che tu hai un debole però in questo caso è un piede rotto | Francesca Fialdini scherza sull’infortunio con Rosa Chemical

“Oggi non posso fare la mia solita piroetta, come sapete c’è stato questo piccolo infortunio a ‘Ballando con le Stelle’ e oggi faccio la regina seduta sul suo trono”, le parole di Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera”. La conduttrice è apparsa al cento dello studio già seduta su una poltrona a forma di trono e con un piede poggiato su un pouf: “Devo dire la verità, mi fa sentire in imbarazzo, ma grazie all’aiuto dei miei collaboratori oggi sono trattata come una regina, non mi manca niente. Accoglierò i miei ospiti rimanendo seduta e contando sul loro spirito sportivo”. E ha accolto in studio i suoi ospiti, da Flavio Insinna (“Per una volta che vado a dormire a mezzanotte, che non ho visto il tuo momento in tv, ti ritrovo così?”) a Rosa Chemical con cui la padrona di casa ha scherzato: “Scusate il piede, so che tu hai un debole però in questo caso è un piede rotto”, ha detto rivolgendosi al cantante in studio con la ballerina Erica Martinelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

