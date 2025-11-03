Scuola Primaria e Media fino al 30 giugno? Con l’aria condizionata torno pure a Ferragosto Meglio il modello francese Ogni mese e mezzo due settimane di vacanza

L'ipotesi di un nuovo calendario scolastico in Emilia-Romagna, con lezioni fino al 30 giugno, due settimane in meno di vacanze estive e l'introduzione di una settimana di pausa primaverile, ha acceso un vivace dibattito sui social. I commenti raccolti su Facebook rivelano un mosaico di opinioni contrastanti, con insegnanti e cittadini divisi tra pragmatismo, ironia e indignazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il nome #maestraofistragram #teacherisarainbow #insegnantitaliani #insegnarechepassione #mammaemaestra #schoolliffe #teacherfollowteachers #insegnanti #scuola #scuolaprimaria - facebook.com Vai su Facebook

