Scuola il caso del corso contro la guerra cancellato da Valditara | Indottrinamento contro il governo

Diventa un caso nel mondo della scuola e dei sindacati la decisione del ministero dell’Istruzione e del merito di annullare il corso online «La scuola non si arruola», che era previsto per il 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dal Cestes, ha contato oltre mille docenti iscritti e ha affrontato temi come la «cultura della difesa e della militarizzazione dell’istruzione » e il «genocidio nella didattica della storia». Il ministero ne ha disposto la sospensione, definendo l’evento «non coerente con le finalità di formazione professionale del personale docente, presentando contenuti e finalità estranei agli ambiti formativi riconducibili alle competenze professionali dei docenti». 🔗 Leggi su Open.online