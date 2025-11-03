Scudetto Juventus i bianconeri credono alla grande rimonta dopo l’arrivo in panchina di Spalletti? Di Gregorio ha le idee chiarissime

Scudetto Juventus, il portiere bianconero sposa la linea di Spalletti: l’obiettivo è ambizioso, la squadra è unita sulla rotta tracciata dal tecnico. Nessun profilo basso, nessun alibi. La cura Luciano Spalletti inizia con una parola che a Torino non si sentiva da tempo: Scudetto. Il nuovo tecnico l’ha sussurrata, l’ha fatta intendere, e lo spogliatoio ha risposto “presente”. A confermarlo è uno dei nuovi leader della Juventus, Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, ha abbracciato in pieno l’ambizione del suo nuovo allenatore, confermando che l’obiettivo del gruppo è tornare a vincere, subito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scudetto Juventus, i bianconeri credono alla grande rimonta dopo l’arrivo in panchina di Spalletti? Di Gregorio ha le idee chiarissime

