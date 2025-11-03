Scossa di terremoto a Chiusi della Verna magnitudo di 2.8
Chiusi della Verna (Arezzo), 3 novembre 2025 – Un sisma di magnitudo 2.8 si è verificato alle 21:28 di domenica 2 novembre a Chiusi della Verna, in Casentino, a una profondità di 7,1 chilometri. Non risultano danni o feriti. Sui social il sindaco Giampaolo Tellini spiega che l'epicentro è stato registrato “a pochi chilometri dal paese” e che “non si segnalano danni. Tutto sotto controllo”. “Sono in contatto con la Protezione Civile e con gli enti competenti”, ha sottolineato il sindaco. Secondo i dati dell’ Ingv la scossa è stata registrata a una profondità di 7 chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
