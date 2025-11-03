Scoppia la rabbia dei medici di famiglia mercoledì lo sciopero | Così non si può più andare avanti

Mercoledì 5 novembre i medici di medicina generale e di continuità assistenziale del Trentino incroceranno le braccia. Lo sciopero, proclamato dallo Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani), porterà alla chiusura degli studi dei professionisti aderenti per l’intera giornata. Saranno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Pisa-Lazio, trasferta vietata ai tifosi: scoppia la polemica Clamoroso: vietata la trasferta dei tifosi della Lazio a Pisa dopo la vendita dei biglietti. Rabbia tra i sostenitori biancocelesti e accuse alla Lega Calcio. - facebook.com Vai su Facebook

I medici di famiglia che non ci sono: da Bollate a Settimo, la mappa del disagio (e della rabbia) nell’hinterland - Bollate (Milano), 30 agosto 2025 – Un altro medico di base che chiude l’ambulatorio e va in pensione. Lo riporta ilgiorno.it

Quando lo studio del medico di famiglia scoppia - Altri video Quando lo studio del medico di famiglia scoppia A Bellinzago, nel milanese, dopo un mese trovato un nuovo medico di base. Riporta rainews.it

Medici di famiglia, c'è l'accordo sull'integrativo regionale - Dopo due anni e mezzo di trattative, raggiunta l'intesa tra Regione e sindacati sul nuovo accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale. Riporta rainews.it