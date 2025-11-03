Scoperta una discarica abusiva a Ponza | 280 tonnellate di rifiuti speciali a Cala dell' acqua

In località Cala dell'acqua, sull'isola di Ponza, una discarica abusiva a cielo aperto, con tonnellate di rifiuti anche speciali. E' la scoperta inquietante fatta dai militari della guardia di finanza del comando provinciale e del reparto operativo aeronavale di Civitavecchia. L'area è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

