Scoperta scienza e mistero | l’enigma della materia oscura

Arezzo, 3 novembre 2025 – Sarà un viaggio straordinario tra scienza e avventura alla scoperta della materia oscura l’incontro con il professor Nicola Turini, fisico sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni. L’appuntamento, dal titolo “La materia oscura: un enigma cosmico ”, si terrà il 6 novembre alle 18.30 al Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena (via Vetri Vecchi 34) a San Giovanni Valdarno (AR). L’appuntamento sarà un’occasione imperdibile per appassionati di scienza, fisica e grandi esplorazioni del sapere, per scoprire la materia oscura, uno dei misteri dell’Universo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

