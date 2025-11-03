Scontro tra un van e un camion | due vittime sulla strada della morte

Due persone sono morte in un incidente avvenuto poco dopo le 16 di oggi, lunedì 3 novembre 2025, sulla strada statale 100 - conosciuta nella zona come la "strada della morte" - all'altezza di San Basilio di Mottola, in provincia di Taranto, su un tratto rettilineo. Incidenti, due morti sulla. 🔗 Leggi su Today.it

