Scontro tra mezzi pesanti sull' A4 e lunghe code tra Verona Sud e l' A22

Mattinata difficile quella di oggi, lunedì 3 novembre, per gli automobilisti in viaggio lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, in direzione Milano. Un tamponamento tra mezzi pesanti, avvenuto poco dopo le ore 7 all’altezza di Madonna di Dossobuono, tra Verona Sud e il raccordo con la A22 del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

