Scontro tra bus Cotral e auto sulla Forca d' Acero | strada bloccata e traffico in tilt

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale Forca d’Acero, in territorio di Belmonte Castello, dove si è verificato un incidente tra un autobus del Cotral e un’autovettura. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i disagi alla circolazione sono notevoli: la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Autobus Cotral finisce nel fossato a Priverno: paura ma nessun ferito - A Priverno un autobus Cotral senza passeggeri è uscito di strada in via Madonna delle Grazie per evitare un’auto che avrebbe invaso la corsia. Come scrive latinaquotidiano.it

scontro bus cotral autoScontro bus studenti e auto, un morto e 12 feriti - Lo schianto nel Trevigiano, mercoledì mattina: a perdere la vita l'automobilista, un uomo di 85 anni deceduto subito dopo l'impatto ... Si legge su avvenire.it

scontro bus cotral autoScontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano - Oderzo, tragico incidente tra auto e bus con studenti a bordo: un uomo è morto, undici ragazzi e l'autista feriti e portati in ospedale. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontro Bus Cotral Auto