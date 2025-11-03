Scontro tra bus Cotral e auto sulla Forca d' Acero | strada bloccata e traffico in tilt

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale Forca d’Acero, in territorio di Belmonte Castello, dove si è verificato un incidente tra un autobus del Cotral e un’autovettura. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i disagi alla circolazione sono notevoli: la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Grave incidente a Sabaudia: scontro tra scooter e auto, 16enne elitrasportato a Roma - facebook.com Vai su Facebook

Autobus Cotral finisce nel fossato a Priverno: paura ma nessun ferito - A Priverno un autobus Cotral senza passeggeri è uscito di strada in via Madonna delle Grazie per evitare un’auto che avrebbe invaso la corsia. Come scrive latinaquotidiano.it

Scontro bus studenti e auto, un morto e 12 feriti - Lo schianto nel Trevigiano, mercoledì mattina: a perdere la vita l'automobilista, un uomo di 85 anni deceduto subito dopo l'impatto ... Si legge su avvenire.it

Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano - Oderzo, tragico incidente tra auto e bus con studenti a bordo: un uomo è morto, undici ragazzi e l'autista feriti e portati in ospedale. Da msn.com