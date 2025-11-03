Scontro sulla statale | le auto sbalzano a lato della strada tre feriti

Tre persone ferite e due auto distrutte: è questo il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera, domenica 2 novembre, in Val di Non lungo la strada statale 43 nei pressi di Dermulo, una frazione del comune di Predaia. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro frontale tra due. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Scontro tra due auto sulla statale a Valganna, una donna in ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Violento scontro auto-camion sulla tangenziale (FOTO), la vettura si ribalta più volte: in azione i vigili del fuoco e i soccorsi - camion sulla MeBo, all'altezza di Lana, nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre: un'auto si è ribaltata più volte finendo di traverso sulla carreggiata. Secondo ildolomiti.it

Violento scontro tra due camion e un auto sulla statale (FOTO), in azione i soccorsi: tre persone ferite e traffico in tilt - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, a Rasun Anterselva: due camion e un'auto si sono scontrati sula strada statale della Val Pusteria. Segnala ildolomiti.it