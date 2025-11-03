Scontro Italia-Russia | Salvini sei la vergogna nazionale! Il big attacca oltre ogni limite Rissa

Nel pieno delle ore di tensione dopo il crollo che ha travolto diversi operai, Matteo Salvini ha scelto di rivolgere un appello alla calma e al rispetto. Ospite di “5 minuti” con Bruno Vespa, il vicepremier e ministro ha dichiarato: “Quando c’è ancora un operaio sotto le macerie, ci sono feriti, diciamo che bisogna star vicino ai soccorritori, portare silenzio e rispetto”. Parole che invitano a sospendere ogni tipo di polemica mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Il leader della Lega ha spiegato che, in momenti come questo, “non serve parlare di politica o attaccarsi a vicenda, ma stringersi attorno a chi rischia la vita per salvare altre vite”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontro Italia-Russia: “Salvini sei la vergogna nazionale!”. Il big attacca oltre ogni limite. Rissa

In Fratelli d’Italia è scontro sul relatore della legge di Bilancio: “Serve un senatore delle Regioni al voto” Nella maggioranza è già scontro sulla gestione della legge di Bilancio, prima ancora che inizi l’esame in commissione. A dividere Fratelli d’Italia è la scelta - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, scontro tra Bonelli e Salvini in Aula: “Progetto vecchio di 26 anni”. “Fosse per voi andremmo a cavallo” – Video - "Se avessimo adottato le sue politiche del 'no' non avremmo l'Autostrada del Sole e andremmo in giro a cavallo in Italia": scontro alla Camera ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Salvini oltre lo scontro, ma ora deve blindare il Ponte - Perché lo voglio fare e non mi interessano gli scontri", dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo, ospite di Radio ... Segnala ansa.it

Torre dei Conti, la Russia attacca: "Italia crollerà tutta, spreca soldi finanziando Ucraina" - Per la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, 'l'Italia crollerà tutta se continua a sperperare i soldi dandoli all'Ucraina' ... Lo riporta msn.com