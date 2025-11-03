Scontro frontale sulla Statale ad Albino | disagi alla viabilità
Albino. Altra mattinata da incubo per i pendolari seriani. Pochi minuti dopo le 7 di lunedì 3 novembre un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente sulla Statale 671 della Val Seriana, all’altezza del distributore di benzina e dell’Acerbis. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire. Le condizioni dei feriti, un giovane di 19 anni e un 39enne, non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri di Clusone per i rilievi. L’incidente, avvenuto poco prima dell’ora di punta, ha causato disagi e rallentamenti sulla Statale. Il traffico è stato deviato all’interno del benzinaio. Solamente ieri, domenica 2 novembre, un uomo di 33 anni – Mouhamadou Bamba Badiane detto “Khadim” di origini senegalesi e residente a Leffe – ha perso la vita sulla 671 dopo uno scontro frontale tra l’auto dove viaggiava e un’autobotte dei vigili del fuoco diretta a Scanzorosciate per un incendio in un capannone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
