Scontrini bancomat e nuova truffa | anziana salentina vittima del raggiro
LECCE - Un nuovo raggiro a cui prestare massima attenzione, ovvero la “truffa degli scontrini bancomat”: a lanciare l’allarme sono i carabinieri, dopo il caso, avvenuto nei giorni scorsi, ai danni di un’anziana salentina. Dopo aver effettuato un prelievo presso uno sportello automatico, la donna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
