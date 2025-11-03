Scontri dopo il rave party otto persone arrestate Sequestrati gli impianti audio

Nelle prime ore della mattina è andata esaurendosi l'occupazione dell'ex Bugatti di Campogalliano, con gli ultimi partecipanti al rave di Halloween che hanno lasciato l'area. Un'operazione lunga e non priva di ostacoli, che ha visto persone e veicoli transitare lentamente dal varco predisposto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

le Sentinelle del Golfo dopo gli scontri in piazza Garibaldi: “ci dissociamo da ogni violenza, provocazioni da contestatori esterni” ? - facebook.com Vai su Facebook

Dopo anni di scontri, il primo ministro francese (neo-rinominato) ha proposto di sospendere la riforma del sistema pensionistico fino al 2028: una scelta che ha, almeno momentaneamente, messo la legislatura in salvo da una mozione di sfiducia - X Vai su X

Rave nel Modenese, scontri tra partecipanti e polizia. Lancio di sassi e bottiglie, tre mezzi cercano di sfondare il blocco - Si è concluso con disordini e scontri con la polizia il rave party organizzato presso l'ex fabbrica della Bugatti a Campogalliano (Modena). Come scrive affaritaliani.it

Rave party abusivo, scontri per evitare i controlli. Polizia speronata, poi i lacrimogeni - Lento deflusso interrotto più volte: un camper ha tentato di forzare il blocco rischiando di investire gli agenti. Segnala msn.com

Rave party a Modena, nove persone arrestate - Nove persone sono state arrestate e quasi tremila identificate al termine del rave party di Halloween nell'ex fabbrica della Bugatti di Campogalliano (Modena). Scrive msn.com