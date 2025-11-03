Scomparsa Alessia 18 anni | l’appello disperato del padre sui social

Ore di angoscia per la scomparsa di Alessia, una ragazza di 18 anni di cui non si hanno più notizie da venerdì 1 novembre 2025. A lanciare l’appello è il padre, Giuliano Gianatti di Capiago Intimiano, in provincia di Como, che sui social ha chiesto aiuto per ritrovare la figlia.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

