Martedì 4 novembre è una giornata di sciopero ( qui il calendario completo ) per il mondo della scuola in tutta Italia. A proclamare la mobilitazione il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) e l’Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università, già sugli scudi in questi giorni per il caso nato dalla decisione del ministero dell’Istruzione e del Merito di oscurare dalla piattaforma ministeriale Sofia il convegno di formazione per docenti “ La scuola non si arruola ”. Martedì infatti, oltre allo sciopero che mette a rischio le lezioni in Italia, ci saranno anche presidi in 35 piazze organizzati dall’Unione sindacale di Base “per una scuola libera, democratica e per la pace”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero scuola martedì 4 novembre: mobilitazione in tutta Italia, i motivi della protesta